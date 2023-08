Que vous ayez envie de teindre un tee-shirt de blanc ou d'ajouter un peu de fantaisie colorée à vos rideaux, sachez que certains fruits et légumes sont des plantes tinctoriales, c'est-à-dire qu'ils produisent naturellement des pigments. Fabriquer sa teinture à partir de l'un ou plusieurs de ces végétaux représente donc une alternative naturelle et économique aux produits chimiques destinés à colorer nos textiles.

Pour obtenir du vert, on prendra par exemple des pelures d'avocat ou des fanes de carotte tandis qu'on privilégiera les peaux de raisin noir pour une teinte rouge ou les pelures d'oignon jaune si l'on souhaite une couleur orangée.

La "recette" est on ne peut plus simple : on fait macérer le linge (lavé et bouilli à la casserole au préalable) dans une eau colorée obtenue grâce aux plantes tinctoriales. Le temps de macération peut s'écouler sur plusieurs heures en fonction de l'intensité de la teinte que l'on souhaite donner à son textile.