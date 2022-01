Ne jetez pas vos coquilles d'huîtres ! Vous pouvez les upcycler

Qu'elles soient gratinées, arrosées de champagne ou gobées crues avec une goutte de citron et une pointe de sel, les huîtres font partie des mets incontournables des fêtes de fin d'année. Mais une fois dégustées, elles sont aussi génératrices de déchets.

Au lieu d'envoyer valser les coquilles à la poubelle après votre repas de Noël, sachez que vous pouvez les consigner. Les ostréiculteurs et poissonniers sont en effet de plus en plus nombreux à mettre des points de collecte à destination des consommateurs à cette période de l'année. Car, tout comme celles des noix de Saint-Jacques, les coquilles d'huîtres se recyclent.

Elles sont par exemple utilisées pour remplacer le plastique dans les montures de lunettes ou dans les combinaisons de surf à la place du plastique ou encore dans des matériaux du bâtiment tels que le béton ou le mortier.

Et si vous avez la fibre créative, sachez que vous également conserver les coquilles à la maison et en faire bon usage. Voici quelques exemples.