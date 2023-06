Ne dites plus Ambroise Paré, Jolimont… HELORA, c’est parti !

A quand de nouveaux hôpitaux ?

5 nouveaux sites vont être construits, d’ici 2030. Les travaux sur le site de Longtain, à La Louvière, sont sur le point de démarrer. Ils devraient se terminer en 2029. Côté montois, d’ici une dizaine d’années, le personnel sera réuni sur un seul site, avenue Wilson à Jemappes. Warquignies, Nivelles et Lobbes verront également surgir de nouveaux bâtiments hospitaliers. Un seul et même bureau d’architecture, Archipelago, gère les différents chantiers (avec VK Architects + Engineers et Tractebel). L’objectif est de proposer, sur chacun des sites, le même environnement, la même chambre d’hôpital aux patients. Pour quel budget ? Joker ! L’enveloppe n’est pas encore connue, et dépendra de variables qui ont la bougeotte ces derniers temps, l’inflation, les taux d’intérêt et le prix des matériaux.