"Ne croyez pas ce que vous voyez " : l’inévitable Fognini remet en question la blessure de Nadal… puis change d’avis

Sauf que l’Italien, dont les propos avaient évidemment été repris par divers médias, a vite fait marche arrière… pour stigmatiser les journalistes. "Chers amis journalistes" a-t-il entamé dans un second message posté. "Je veux vous dire que je n’ai jamais dénigré un champion comme Rafa. Et jamais je ne pourrais me le permettre. Il est temps d’arrêter d’écrire et de déformer les faits. Je souhaite à Rafa et à son équipe bonne chance pour la fin de ce Wimbledon."

C’est ce qui s’appelle rétropédaler à vitesse grand V.