Ne comptez pas sur Vincent Kompany pour parler de "Process" à Burnley

C’est la surprise du chef de cette intersaison. Alors qu’il semblait tout doucement remonter la pente avec Anderlecht, Vincent Kompany a décidé d’abréger son aventure bruxelloise. Cité en Allemagne, il a finalement succombé aux sirènes de Burnley, nouveau pensionnaire de Championship.

Un choix qui peut surprendre mais qui permet à l’ancien Diable rouge de retrouver l’Angleterre, un pays qu’il connaît comme sa poche. Intronisé coach des Clarets il y a quelques jours, Kompany n’a pas tardé à trouver ses marques. Fidèle à son tempérament de meneur de troupes, il a déjà dessiné les contours de la saison prochaine, au micro du club.

Et à lire entre les lignes, on comprend très vite que Kompany a appris de ses erreurs de jeunesse qu’il a pu commettre à Anderlecht. Surtout dans sa communication d'ailleurs : "J’ai un projet pour le club, clairement. Mais en football, quand vous mentionnez les mots "projet" et "vision", on vous tombe dessus dès la 1e défaite en vous rabâchant qu’on a besoin de résultats à court terme.

Donc ce que j’ai appris c’est qu’on baigne dans un environnement où on soutien les uns les autres, dans les bons comme les mauvais moments. On sait vers où on veut aller. Donc plutôt que de faire des grandes déclarations, je veux essayer d’instiller cette discipline dans l’esprit de tout le monde. Je serais tellement heureux si, avant toute chose, l’essentiel pour les fans serait de prendre du plaisir en allant au stade. Qu’ils se disent qu’on donne tout, qu’on a envie et qu’on fait de notre mieux pour marquer.

Ne me comprenez pas mal, je sais qu’on doit être agressifs évidemment. Mais je veux que les fans prennent du plaisir. Si ça commence comme ça et que, derrière, on a une bonne structure, qu’on parvient à avoir une vision à court mais aussi à long terme, transférer des joueurs qui ont envie de rester, faire du profit en en vendant d’autres, on parviendra à faire grandir le club "naturellement". Cela nous permettrait de peut-être remonter en Premier League. La structure est là et on fera tout pour bâtir là-dessus. C’est plus important que les grandes déclarations."

Ne comptez donc pas sur Vincent Kompany pour évoquer un quelconque "Process", il l’a définitivement rangé au placard.