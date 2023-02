NBA : une bagarre générale évitée de justesse à Cleveland, après un coup dans l’entrejambe

Soirée sous très haute tension en NBA, ce jeudi soir à Cleveland, entre les Cavaliers et les Grizzlies. Donovan Mitchell et Dillon Brooks en sont venus aux mains. Les deux joueurs ont été exclus sur-le-champ.

L’incident s’est déroulé dans le 3e quart-temps de la rencontre. Brooks a été balancé au sol sur un lay-up. Dans la foulée le joueur des Grizzlies a donné un coup de coude dans l’entrejambe de Mitchell. Mitchell, lui a envoyé le ballon à la figure, avant de l’empoigner par le cou et de le refaire tomber.

Une très grosse mêlée s’est aussitôt constituée, impliquant joueurs, staff des deux équipes, arbitres et personnels de sécurité, à l’issue de laquelle le pire a miraculeusement été évité.

Mitchell, titulaire du prochain All-Star Game, et Brooks, ont été exclus et les Cavs (5e à l’Est) ont fini par l’emporter (128-113) dans une ambiance plus que tendue.