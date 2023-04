NBA : un Butler en fusion et historique écoeure les Bucks, le Heat se détache

En attendant, l'ailier de 33 ans a frappé fort, battant son record personnel en play-offs et établissant au passage celui d'une franchise où ni LeBron James ni Dwyane Wade ni Shaquille O'Neal, tous sacrés champions avec le Heat, n'ont pu faire aussi bien par le passé. Et dans l'histoire de la NBA, seuls Michael Jordan (63 pts), Elgin Baylor (61 pts) et Donovan Mitchell (57 pts) ont fait mieux en phases finales.

Butler, qui en compte pourtant des performances de haut niveau dans les matches qui comptent, a certainement réussi là la plus belle performance de sa carrière, tant au-delà des chiffres - vertigineux - il a renversé à lui seul tout une situation hautement compromise.

Car les Bucks, profitant du retour de blessure de Giannis Antetokounmpo, auteur d'un triple-double (26 pts, 13 passes, 10 passes), comptaient encore 14 unités d'avance au début du quatrième quart-temps, avant de finalement s'écrouler (41-25), incapables de contenir celui qu'on surnomme "Jimmy Buckets" (Jimmy paniers), quand sa main devient chaude voire brûlante.