NBA : trop anxieux, Tyrell Terry annonce sa retraite, à 22 ans

"Bien que j'aie accompli des choses incroyables, amassé des souvenirs inoubliables et noué des amitiés pour la vie... j'ai aussi vécu les moments les plus sombres de mon existence. Au point qu'au lieu de me construire, cela a commencé à me détruire", continue Terry.

Terry entend désormais "explorer (son) identité en dehors des terrains de basket" et ne plus avoir à "se réveiller nauséeux, en ayant du mal à respirer en raison d'un poids sur sa poitrine".

Le joueur, enfin, s'est excusé auprès de ceux qu'il a laissé tomber, expliquant avoir choisi une "nouvelle voie qui, je l'espère, mènera au bonheur et me permettra de m'aimer à nouveau".