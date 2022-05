NBA : Surpris à cheval en vacances, Nikola Jokic reçoit son deuxième trophée de MVP de la saison

Saison compliquée pour le Joker et son équipe des Denver Nuggets. Après l’élimination contre les Warriors, le pivot serbe est rentré dans son pays natal pour profiter de ses vacances et de sa famille. C’est alors loin des caméras et de ses supporters que Nikola Jokic a été élu meilleur joueur de la saison régulière en NBA.

Pour l’occasion, une délégation des Denver Nuggets a été envoyée sur place pour lui remettre sa précieuse boule de cristal. Fort de l’originalité de la démarche, l’occasion était belle pour filmer la scène.