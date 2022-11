NBA : Stephen Curry et Jason Tatum tout simplement en feu

Stephen Curry et Jayson Tatum ont brillé vendredi en NBA, l’un permettant aux Golden State Warriors de confirmer leur regain contre Cleveland (106-101), l'autre supervisant une promenade de santé de Boston contre Denver (131-112), alors que Milwaukee a concédé une lourde défaite, sa deuxième cette saison, à San Antonio (93-111).

Curry s’était déjà distingué lundi en empilant 47 points pour mettre fin, contre Sacramento, à une série de cinq défaites des champions en titre. Il a récidivé, avec encore une jolie feuille de stats et un dernier quart-temps de feu : 40 points au total, dont 18 dans le dernier quart et dix dans les 78 dernières secondes. Avec au passage un panier à trois points crucial à 1 : 18 du buzzer, celui de l’égalisation à 98-98. Les Cavaliers n’ont pas démérité et Donovan Mitchell a manqué d’un souffle le triple-double : 29 points, dix rebonds et neuf passes décisives, mais une fin de match gâchée par une entorse à la cheville droite. Et une troisième défaite d’affilée pour Cleveland après huit victoires consécutives.

A Boston, Tatum a marqué 34 points et Jaylen Brown en a ajouté 25 pour permettre aux Celtics de signer leur cinquième victoire consécutive, qui met fin à une série de quatre victoires de Denver. Nikola Jokic a fait son possible en empilant 29 points pour les Nuggets, et Aaron Gordon 17 de plus (et 8 rebonds) mais a été sanctionné à cinq minutes de la fin pour une faute flagrante sur Grant Williams.