NBA: première finale pour les Nuggets, trop forts pour LeBron James et les Lakers

Pour la première fois en 47 ans de présence en NBA, les Nuggets de Nikola Jokic vont tenter de décrocher un titre, après leur qualification impressionnante en finale, aux dépens des Lakers balayés 4-0, malgré un grand LeBron James, lundi en play-offs.

Le "King" ne voulait pas abdiquer et il a tout fait pour obtenir un sursis à Los Angeles, réussissant un des matches les plus aboutis de sa carrière déjà prodigieuse, à 38 ans, avec 40 points inscrits dont 31 dans la seule première période (à 11/13 aux tirs!), nouveau record personnel établi en deux quart-temps dans un match de post-season.

A bout de force, il a néanmoins échoué au buzzer à arracher la prolongation près du cercle et le camp de Denver de hurler sa joie dans une Crypto. com Arerna réduite au silence, qu'avait même désertée Jack Nicholson avant ce match décisif, craignant peut-être qu'il serait le dernier de la saison pour ses pourpre et or.

Les Nuggets, têtes de série N.1 à l'Ouest, ont été remarquables de solidité et de calme, même quand la tempête soufflait en première période bouclée avec 15 longueurs de retard, sans jamais avoir été devant au score.