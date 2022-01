NBA: Milwaukee domine Chicago dans le choc de l'Est, Brooklyn en profite, les Lakers se rassurent

Milwaukee, champion en titre, a eu le dernier mot face à Chicago dans le choc de l'Est, conférence à nouveau dominée par Brooklyn, vendredi en NBA où les Lakers, en crise de confiance, se sont encore fait peur à Orlando avant de s'imposer.

Le suspense a duré jusqu'au bout dans le Wisconsin où les Bucks, portés par l'inévitable Giannis Antetokounmpo (30 pts, 12 rbds) l'ont emporté (94-90), dans un match où la mène au score a changé 16 fois et l'égalité s'est produite 15 fois.

Les Bulls ont eux été guidés par DeMar DeRozan (35 pts, 6 rbds), qui a néanmoins manqué la tentative derrière l'arc qui aurait pu replacer les siens devant à la marque. Au lieu de quoi, Khris Middleton (16 pts, 10 rbds) a ensuite mis les deux lancers francs qui ont scellé le sort de la rencontre, à 15,8 seconde du terme.

L'adresse à longue distance a d'ailleurs été en berne pour Chicago (18,4%, 7/38), qui glisse à la 2e place, et à peine meilleure pour Milwaukee (19,4% 6/31), toujours 4e, mais qui se rapproche de Miami (3e) également défait dans les derniers instants à Atlanta (110-108).

Les Hawks de Trae Young (28 pts), toujours 12e, vont un peu mieux avec ce troisième succès de rang, mais ils ont bien failli le voir s'envoler, leur avance de 18 unités ayant presque totalement fondu.

Le Heat a ainsi manqué l'occasion de reprendre la tête au classement, contrairement aux Nets, vainqueurs à San Antonio (117-102) grâce à James Harden, dont le triple-double (37 pts, 11 passes, 10 rbds) a éclipsé celui de Dejounte Murray (25 pts, 12 rbds, 10 passes).

Kyrie Irving a inscrit 24 points et les anciens Spurs, LaMarcus Aldridge et Patty Mills, 16 et 9.