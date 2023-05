NBA : Les Lakers et le Heat reprennent l'avantage sur les Warriors et les Knicks

"C'est une bataille entre deux équipes qui en veulent, qui peuvent donner une raclée à l'autre n'importe quel soir. Nous savons qu'ils vont arriver avec beaucoup d'énergie lundi pour éviter d'être menés 3-1. Nous devons avoir l'état d'esprit que nous avions ce soir", a-t-il ajouté.

La frustration était forte en effet en face. Contestant plusieurs décisions arbitrales, les joueurs de Steve Kerr ont écopé de trois fautes techniques avant la pause, regagnant le vestiaire en ayant encaissé un 36-18.

D'autant plus rédhibitoire que LeBron James (21 pts, 8 passes, 8 rbds) n'a pas été en reste, après n'avoir pourtant pas pris un seul shoot dans le premier quart-temps. Une première en 275 matches de play-offs disputés.

Mais ses 10 et 11 pions dans les deux suivants ont mis le turbo dans son moteur diésel. Et une fois lancé, il a été partout en attaque comme en défense. Avec ses jambes de 38 ans, il a encore été un modèle d'abnégation, comme sur ce sprint pour couper une passe adverse, sa course finissant loin dans les travées.

Côté Warriors, Stephen Curry n'a pas démérité (23 pts), pas plus qu'Andrew Wiggins (16 pts, 9 rbds) qui a écrasé un dunk surpuissant sur Davis, sans que cela ne réveille les siens. Mais Draymond Green est passé au travers (2 pts, 4 passes).