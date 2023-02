NBA : les joueurs retenus pour le All-Star Game 2023 sont connus

Les joueurs retenus pour disputer le All-Star Game de la NBA, la Ligue nord-américaine de basket, le 19 février à Salt Lake City, sont connus. La liste des remplaçants, choisis par les coachs de la NBA, a été annoncée jeudi.

À l'Est, Joel Embiid, le pivot de Philadelphie, a été retenu en compagnie de l'arrière Jaylen Brown (Boston), du pivot Adebayo (Miami), du meneur Jrue Holiday (Milwaukee), des ailiers DeMar DeRozan (Chciago) et Julius Randle (New York) et du meneur Tyrese Haliburton (Indiana). Ce dernier fête sa première sélection dans un ASG. À l'Ouest, le meneur de Memphis Ja Morant est accompagné du pivot Domantas Sabonis (Sacramento), du meneur Damian Lillard (Portland), de l'ailier Paul George (LA Clippers), et de trois joueurs qui fêtent leur première sélection le meneur Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), l'ailier finlandais Lauri Markkanen (Utah) et l'intérieur Jaren Jackson Jr (Memphis).

La semaine dernière les deux "cinq de départ" avaient été révélés. À l'Est, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Kevin Durant (Brooklyn), Jayson Tatum (Boston), Donovan Mitchell (Cleveland) et Kyrie Irving (Brooklyn) avaient été plébiscités par le vote du public. A l'Ouest, c'est LeBron James (LA Lakers), qui devrait devenir le premier joueur de l'histoire à disputer 19 All-Star Games, Nikola Jokic (Denver), Zion Williamson (La Nouvelle-Orléans), Stephen Curry (Golden State) et Luka Doncic (Dallas) qui avaient été choisis.