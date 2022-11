NBA: les Cavs de Mitchell roulent sur les Lakers de LeBron James

Et de huit ! Les Cavs de Cleveland ont remporté leur huitième victoire de rang en NBA dimanche soir, en roulant sur des LA Lakers toujours pâlots (114-100), grâce notamment aux 33 points inscrits par Donovan Mitchell.

Dans la cité des Anges, les Cavaliers ont validé leur plus longue série de victoires depuis cinq ans et, avec leur 8-1, continuent de suivre le rythme endiablé des Bucks de Milwaukee (9-0) en tête de la conférence Est.

Les Lakers, eux, présentent un bilan indigne de 2 victoires pour sept défaites -seul Houston fait pire à l'Ouest.

Dimanche soir, dans sa salle, LA a longtemps fait illusion, en menant de 12 points durant le premier quart-temps, puis encore de six à la pause (64-58).

"Ce qu'on a vu en première période, c'est ce que nous voulons faire. On était présents, à la lutte", a souligné le coach Darvin Ham. "Et puis, en seconde, à nouveau, les tirs n'arrivaient plus, on a perdu quelques ballons et le fil" du match, a-t-il déploré.

Face à sa première équipe NBA, LeBron James a inscrit 27 points, et Anthony Davis a validé un double-double (19 pts, 12 rebonds). Mais ce dernier n'a inscrit que deux malheureux points en seconde période. Et le meneur Russel Westbrook, malgré 19 pts et 10 passes, a cumulé sept pertes de balle.

Les Cavs ont clairement passé la vitesse supérieure après la pause. Mitchell, préservé la veille contre Detroit, a flambé, tout comme le meneur Darius Garland (24 points), sur une pente ascendante après une blessure à un oeil.