NBA : Le coach de Boston suspendu un an, pour atteinte au code de conduite des Celtics

Le propriétaire des Celtics Wyc Grousbeck a expliqué vendredi que la suspension d’Ime Udoka, pour toute la saison prochaine, résultait d’une enquête de plusieurs mois menée par un cabinet d’avocats externe, ayant conclu qu’il avait commis "multiples violations" du règlement interne de l’équipe.

Wyc Grousbeck n’a pas souhaité donner plus de détails à cette affaire manifestement d’une nature inédite en NBA, plusieurs médias, The Athletic en tête, ayant rapporté jeudi, citant des sources internes, que Udoka a eu une "liaison intime et consensuelle" avec une membre du club. Et de préciser ensuite que celle-ci l’accuse d’avoir fait des commentaires désobligeants à son endroit, ce qui a conduit les dirigeants à lancer une série d’entretiens en interne.

"Je pense que c’est bien justifié et approprié, compte tenu des preuves et des faits", a simplement justifié le propriétaire des C’s, à propos de la sanction infligée au coach de 45 ans. Celle-ci sera assortie d’une "pénalité financière importante" a-t-il ajouté, sans préciser si cela impliquait une retenue du salaire durant la suspension qui court jusqu’au 30 juin 2023.

Se disant "préoccupé par la situation et son impact sur tout le monde chez les Celtics", Wyc Grousbeck a précisé que personne d’autre au sein de la franchise n’encourt de sanction.