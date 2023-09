NBA – La drôle de nuit de Toumani Camara : un transfert à Portland, mais des chances de jouer plus

Camara est donc en quelque sorte la victime du système de trade. Un système où les joueurs n’ont pas voix au chapitre et qui voient parfois leur avenir s’écrire ailleurs. Mais ce trade pourrait être bénéfique au Belge, deuxième représentant de notre pays dans la ligue américaine de basket.

Pourquoi ? Simplement parce qu’il rejoint une équipe moins cotée, avec moins de chance de titre. Et donc, il a plus de chance de temps de jeu en tant que rookie. De quoi développer un peu plus le joueur.

Car si l’on regarde de plus près l’équipe de Phoenix et celle de Portland, il n’y a pas photo. L’ancienne équipe du Belge est nettement meilleure. Les stars aussi sont plus présentes avec Devin Booker, Kevin Durant et Chris Paul notamment. Le Belge aurait dû probablement se contenter de quelques miettes.

Mais à Portland, c’est une autre affaire. La star Lillard partie, il faudra reconstruire. Et donc éventuellement donner du temps de jeu plus conséquent au Belge. Reste à voir si ce sera le cas.