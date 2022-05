NBA : Klay Thompson, un retour triomphal avec les Golden State Warriors qui retrouvent son trio magique

Avec ce trio retrouvé, un banc et des jeunes qui assurent, Golden State revient en forme au meilleur des moments. Si la finale de 2019 perdue face aux Toronto Raptors pouvait laisser croire à la fin de la dynastie, il n’en est rien. D’autant plus que 2020 et 2021 ne resteront pas dans les annales de l’équipe (15e et dernier de la conférence en 2020 et éliminé en Play-in tournament de la Conférence Ouest en 2021).

"Il faut juste une énorme quantité de compétences, de détermination et de travail. Je ne pourrais pas être plus fier de nos gars. Ces deux dernières années ont été difficiles, avec les blessures, le pire bilan de la ligue en 2019-2020… La saison passée, c’était comme si on l’avait passée à essayer de se remettre sur les rails", a poursuivi Kerr.

Avec le retour en forme de Curry et de son splash brothers Klay Thompson, Les Golden State font à nouveau peur. Pour preuve, avec une 6e finale en huit ans, ils rejoignent les Chicago Bulls de Michael Jordan qui avait été sacré six fois entre 1991 et 1998. Et Kerr faisait partie de cette équipe lors du second triplé réussi sous les ordres de Phil Jackson.

"Le dénominateur commun, c’est qu’on a des joueurs débordant de talent, qui sont surtout de féroces compétiteurs. Il faut vouloir gagner à tout prix. C’est la seule façon d’y arriver, parce que vous êtes épuisé, fatigué, frustré. Si vous n’avez pas cette envie, ça ne va pas se produire six fois en huit ans", a-t-il conclu.

Si Thompson avait quitté la finale de 2019 avec un ligament en moins, il en retrouve une nouvelle dès son année de retour à la compétition. De quoi envoyer un fameux message à Miami ou Boston qui s’affrontent dans la nuit de vendredi à samedi dans le Game 6 (Boston mène 3-2). Et peut-être de permettre à Golden State de remporter un 4e titre pour son trio magique?