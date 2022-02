NBA : James Harden quitte les Nets par la petite porte, il est tradé contre Ben Simmons

Ce jeudi, la NBA connaît sa Trade Deadline, son équivalent de la fermeture du mercato. Historiquement, cette dernière journée où les mouvements sont permis au sein des franchises NBA donne toujours lieu à des grandes manoeuvres. 2022 ne dérogera donc pas à la règle. Les Brooklyn Nets, en quête du titre NBA depuis qu'ils ont attiré le trio Kevin Durant - Kyrie Irving - James Harden, a décidé de se séparer de l'un des ses trois grands joueurs. James "The Beard" Harden fait plie bagage et déménage du sud-est de New York jusqu'en Pennsylvanie où il rejoint les très ambitieux 76ers. Il retrouve là-bas Daryl Morey, le boss des Sixers qu'il avait connu à Houston. Harden avait subtilement laissé entendre dernièrement qu'il n'était pas contraire à un départ de Brooklyn, alors que le projet de titre des Nets a du plomb dans l'aile (8e de la conférence est).

Mais qui dit trade, dit contrepartie pour laisser filer le MVP de la saison 2018. Et c'est un joli lot qui va rejoindre les Nets : Seth Curry (le frère de...), Andre Drummond ainsi que... Ben Simmons. L'Australien, qui n'a plus joué depuis les playoffs 2021 suite à des désaccords avec son coach, devra prouver qu'il peut porter les Nets vers les sommets.