NBA : Incapable de marcher il y a un an, Aron Baynes se lance dans un incroyable come-back

La suite est un vrai cauchemar pour Baynes. Seul, isolé dans une minuscule et vétuste chambre d’hôpital d’une ville de Tokyo rongée par le Covid et donc parano, le colosse a peur.

Peur de devenir quadriplégique et donc de revivre ce que son oncle, victime d’un accident, avait connu quelques années plus tôt. "C’était la pire période de ma vie. J’étais couché dans cet hôpital, je perdais conscience tout le temps et je pensais à ma vie. Était-elle foutue ? Puis je pleurais. Mon oncle Don avait connu la même chose dix ans auparavant. Ma famille l’avait donc déjà vécu. J’avais tellement peur."

Malgré la peur et l’incertitude qui le martyrisent de l’intérieur, Baynes reste focalisé sur une chose : retrouver les terrains le plus vite possible et, si possible, rejouer dans ce tournoi olympique. Peut-être n’est-il pas encore tout à fait conscient de l’ampleur des dégâts, mais toujours est-il que Baynes insiste auprès des médecins japonais. En retour, armés de leur logiciel de traduction, les médecins le traitent de fou.

La batterie de tests qu’il passe confirme ce qu’on pense alors : il a subi une importante commotion cérébrale suivie d’une hémorragie interne qui fait pression sur sa moelle épinière. Il panique.