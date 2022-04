Il s'est alors retourné et a jeté son protège-dents dans la foule, l'objet très léger heurtant une jeune fille de 16 ans assise à proximité, dans les gradins.

"J'étais énervé et je me suis laissé emporter. Je visais le gars qui m'avait crié dessus et j'ai touché une petite fille. Ce n'était pas une chose à faire et je suis prêt à supporter les conséquences", a regretté le joueur des Hornets. Il s'est dit prêt à présenter ses excuses à la jeune fille.

Une autre amende a été décidée jeudi par la NBA, à l'intention d'un joueur de Minnesota, Patrick Beverley. Il devra payer 30.000 dollars d'amende (27.000 euros) pour des "propos inappropriés lors d'une interview et sur les réseaux sociaux", après la victoire des Timberwolves mardi contre les Los Angeles Clippers.