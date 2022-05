NBA : Golden State en finale de Conference à l’Ouest, Boston pousse Milwaukee au match 7 à l’Est

Les Golden State Warriors connaîtront également dimanche leur adversaire en finale, au terme du dernier match de la série opposant Phoenix à Dallas.

A Milwaukee, Tatum a été le fer de lance des Boston Celtics en réussissant sept des 17 shoots à trois points de son équipe. Il a notamment aligné 11 points de suite dans le quatrième quart-temps, alors que les Bucks étaient revenus de moins 13 à moins 4.

Et les Bucks semblaient capables d’un nouveau come-back, après celui du précédent match quand ils avaient remonté 14 points de retard pour s’imposer finalement, mais Tatum et les Celtics ont cette fois tenu bon. Il a été aidé par Jaylen Brown (22 pts) et Marcus Smart (21 pts). Boston avait pourtant fort à faire face à la grande forme de la star adverse, Giannis Antetokounmpo (44 pts, 20 rbds), qui a réussi son troisième match à 40 points en quatre parties. Le "Greek Freak" a par ailleurs été le premier joueur, depuis le légendaire Shaquille O’Neal en 2001, à atteindre la barre des 40 points et 20 rebonds en un match.