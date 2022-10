NBA : Denver s’offre Golden State, Boston mate Miami, Morant déjà en éruption

Jayson Tatum a inscrit 29 points et Jaylen Brown en a ajouté 28. "J’aime jouer contre le Heat, on a créé une rivalité ces dernières années. Cette équipe vous rend meilleur, elle a beaucoup de hargne, de super joueurs, un grand entraîneur", a commenté le premier.

Côté floridien, Tyler Herro a été le plus prolifique (25 pts), Bam Adebayo (19 pts) et Jimmy Butler (18 pts) n’étant pas en reste. "Nous n’avons pas réussi à finir le travail, mais nous devons maintenir le cap. Il y a eu une nette amélioration entre le premier match et celui-ci", a commenté l’entraîneur Erik Spoelstra.

A Brooklyn, après une défaite inaugurale contre les Pelicans, les Nets s’en sont remis à Kyrie Irving (30 pts) et Kevin Durant (27 pts), auteur d’un shoot derrière l’arc décisif à 56 secondes de la fin, pour ouvrir leur compteur victoire (109-105) face aux Raptors, malgré le triple-double de Pascal Siakam (37 pts, 13 rbds, 11 passes).

"J’aime la façon dont nous sommes restés dans le coup", a déclaré KD. "Nous avions une avance de plus de 10 points et nous les avons laissés revenir deux fois. C’était un match avec des hauts et des bas, mais nous avons continué à nous battre."