NBA : Denver fonce en finale à l'Ouest, Tatum, de l’enfer au paradis, sauve Boston contre Philadelphie

"On avait le même état d'esprit qu'en jouant chez nous. On a été agressifs, on a été rugueux, on leur a fait prendre des tirs difficiles", a voulu retenir le double MVP 2021 et 2022, qui aura tourné à un triple-double de moyenne sur cette demi-finale, et a été impeccablement épaulé par Jamal Murray (26 pts) et Kentavious Caldwell-Pope (21 pts).

Déterminé, Denver a en effet appliqué une défense intraitable sur Devin Booker (4/13 aux tirs, 12 pts, 8 passes), Kevin Durant sauvant les apparences en seconde période (23 pts).

"Ca craint, c'est une sensation désagréable. Ils nous ont frappé de plein fouet et nous n'avons pas pu nous en remettre. C'est embarrassant", a soufflé "KD", dépité.