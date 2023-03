NBA: Décès de la légende du basket new-yorkais Willis Reed, deux fois champion avec les Knicks

Ce pivot rugueux de 2m08 a été l’âme des Knicks champions en 1970 et 1973, qui ont brillé par leur défense sans égale dans la ligue à l’époque. Doté d’une détente limitée mais d’un sens du rebond et du placement très au-dessus de la moyenne, "The Captain", l’un de ses surnoms, était également une menace en attaque, grâce à un registre technique étoffé.

De sa carrière, minée par les blessures, beaucoup auront surtout retenu sa prestation du septième match décisif de la finale 1970 contre les Los Angeles Lakers.

Blessé à la jambe gauche lors du cinquième match, absent lors du sixième, Willis Reed effectue un retour surprise lors de l’ultime rencontre de la série, après avoir reçu trois injections d’anti-inflammatoires.

Il sera élu meilleur joueur de la NBA pour la saison 1969-1970 et deux fois meilleur joueur de la finale.