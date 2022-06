NBA : Ces comptes Facebook et Twitter qui sont les nouveaux bistros de supporters

Il est 3 heures du matin ce samedi. Pendant que la majorité des Belges s’endorment, les fans de NBA sont devant leurs écrans pour suivre les finales qui opposent les Boston Celtics et les Golden State Warriors. Pour se réunir à distance, les supporters se retrouvent sur les réseaux sociaux afin de débattre du match. Chaque franchise NBA a alors son propre compte francophone sur Facebook et Twitter. Des supporters passionnés donnent en effet de leur temps quotidiennement pour informer les fans de l’actualité de leurs équipes préférées.

En ce moment, les finales NBA représentent une période particulièrement intense pour les comptes fans des deux franchises finalistes, les Celtics et les Warriors. Tom, fana de basket dans le sud de la France, est l’administrateur de la page Facebook Golden State Warriors – France. Mordu de sport, il a découvert la NBA grâce à un heureux événement : "Quand j’ai eu mon premier enfant il y a neuf ans, je ne dormais pas trop la nuit. J’ai alors commencé à regarder la NBA en direct et je suis tombé amoureux de ce sport. Aujourd’hui, je suis tous les matchs en saison régulière et en play-offs. Je n’en rate pas un."