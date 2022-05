NBA : Boston éjecte le champion Milwaukee, Dallas réduit Phoenix en cendres

Après un premier quart-temps à l’avantage des Bucks (26-20), les Celtics ont accéléré le rythme et n’ont jamais levé le pied.

Leur abnégation défensive a aussi eu raison des efforts de Giannis Antetokounmpo, qui n’a shooté qu’à 10/26, finissant tout de même avec 25 points, 20 rebonds et 9 passes. Jrue Holiday (21 pts, 8 passes) et Brook Lopez (15 pts, 10 rbds, 3 contres) l’ont soutenu, mais pas le reste de l’équipe et l’absence de Khris Middleton (genou) de se faire une dernière fois terriblement sentir.

"Ils ont été la meilleure équipe. Donnez du crédit à Boston", a déclaré leur coach Mike Budenholzer.

Les Celtics se prennent à rêver de leur succéder, même si la route est encore longue avant de remporter un 18e titre record en NBA, pour laisser derrière eux leurs rivaux historiques des Lakers, qui les avaient rejoints au sommet du palmarès en 2020, avec un 17e sacre glané contre Miami.

Or le Heat se trouve être leur prochain adversaire. Avec un goût de revanche dans l’air puisque, à l’époque, Jimmy Butler & co avaient battu la bande à Jayson Tatum en finale de conférence Est.

A l’Ouest, et c’est aussi une surprise, plus grosse encore, compte tenu du fait que Dallas restait sur neuf défaites à Phoenix, les Mavs ont concassé et humilié les Suns (123-90), passés complètement à côté de ce 7e match décisif, tétanisés par l’enjeu.