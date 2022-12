NBA : 50 points pour Donkic, 21 assists pour Harden et 8 victoires de rang pour Brooklyn

Les Brooklyn Nets ont aligné un 8e succès consécutif vendredi dans le championnat NBA, 118-100, aux dépens de la meilleure franchise actuelle Milwaukee. Grâce à cette plus longue série en cours, les Newyorkais confortent leur 4e place à l'Est (21v.-12d.) et peuvent ambitionner encore mieux. Kevin Durant (24 pys, 6 ast, 5 rebs), le pivot Nic Claxton (19 pts, 8 rebs, 5 ast) et Ben Simmons (12 pts, 11 ast, 8 rebs) ont tiré la couverture à eux dans cette victoire qui permet aux Nets d'égaler leur meilleure série de succès depuis qu'ils ont rejoint Brooklyn il y a dix ans.

Milwaukee, malgré un grand Giannis Antetokounmpo (26 pts, 13 rebs, 7 ast) se retrouve 2e (22v.-10d.) derrière Boston (23v.-10d.) qui a écarté Minnesota 121-109. Un ancien Net, James Harden a lui égalé un autre record celui du plus grand nombre de passes décisives réalisées par un joueur des Philadelphia Sixers. "The Beard" en a distillé 21 lors du succès 119-114 face aux Los Angeles Clippers. Il a ajouté 20 points et 11 rebonds à sa prestation. L'autre All-Star de l'équipe Joel Embiid a contribué à hauteur de 44 points et 7 rebonds.

Luka Doncic a fait encore plus fort. Le meneur des Dallas Mavericks a planté 50 points, son record de la saison (à un point de son record établi en février face aux Clippers), lors de la victoire 106-112 à Houston dans le derby du Texas. La lutte pour le titre de meilleur marqueur de la saison entre le pivot franco-américain d'origine camerounaise et le distributeur slovène s'annonce serrée avec 32.5 et 32.2 de moyenne respectivement. Doncic a ajouté 10 assists et 8 rebonds à sa performance trois étoiles.

À l'Ouest, le duel au sommet entre Phoenix et Memphis a tourné court. Les Grizzlies ont éclipsé les Suns 100-125 malgré un petit Ja Morant (12 pts, 11 ast). Les intérieurs Jaren Jackson Jr. et Brandon Clarke ont marqué chacun 24 points. Memphis (20v.-11d.) reste deuxième à égalité avec Denver.

Les Nuggets n'ont pas tremblé contre Portland s'imposant 120-107. Nikola Jokic a encore été omniprésent (29 pts, 11 ast, 8 rebs).

Cela ne tourne toujours pas chez les Los Angeles Lakers qui ont enregistré leur 19e défaite en 31 rencontres, 130-134, cette fois face à la modeste équipe de Charlotte qui a fêté seulement sa 9e victoire (24 défaites) à cette occasion. Anthony Davis, le meilleur élément des Lakers cette saison, souffre d'une blessure de fatigue au pied depuis le 16 décembre. Il est désormais indisponible pour une durée indéterminée. Il tournait à 27.4 points, 12.1 rebonds et 59.4 % de moyenne au tir. Les Californiens espèrent pouvoir le récupérer en janvier.