Naziha n'a plus vu ses enfants depuis 5 ans : "Je suis victime d'un rapt parental"

N’ayant plus vu ses enfants depuis cinq ans et sans nouvelles d’eux depuis juin 2021, Naziha nous a raconté son calvaire ; elle partage avec pudeur et dignité cet insupportable sentiment de voir les jours s’écouler sans pouvoir serrer ses fils dans ses bras.

"Quand ils sont partis, ils avaient 8 ans et 6 ans. Et là, Nohe a eu 13 ans et Ibrahim va avoir 11 ans. Je ne vais plus jamais revoir mes enfants… enfants en fait. Je ne vais plus les revoir", confie-t-elle des sanglots dans la voix. "Si jamais mes enfants tombent sur cette vidéo, je voudrais leur dire : sachez qu’à aucun moment, je ne vous ai oubliés et je vous aime du plus profond de mon cœur."