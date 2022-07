Naxhelet, un golf à haute valeur environnementale

Pratiqué au grand air, le golf est classé quatrième sport le plus polluant, mais ce n’est pas le cas sur tous les domaines… À Naxhelet, dans la commune de Wanze, on pratique le golf sur un terrain à haute valeur environnementale.

Au coeur de la campagne entre Namur et Liège se niche le domaine de Naxhelet, un écrin de verdure composé d'un hôtel, une exploitation agricole, un centre de bien-être et un golf, récompensé par le label GEO. "Cela signifie qu'on n'utilise aucun produit chimique pour protéger les plantes ou détruire les mauvaises herbes. C'est la nature elle-même qui se renforce. D'une part, on a choisi des plantes plus résistantes aux maladies. D'autre part, on utilise du compost-tea, un mélange d'eau avec de l'humus prélevé dans les sous-bois aux alentours qui sert à développer les micro-organismes, les bactéries et les champignons utiles au sol pour combattre les maladies", explique Bernard Jolly, propriétaire des lieux.

Protéger la biodiversité

Adieu produits phytosanitaires, bonjour la faune et la flore ! Et en effet, ici, la biodiversité est très préservée... "Le fait de maintenir le sol vivant permet aux vers de terre de se développer. Ils aèrent le sol par leur action et leur mobilité", se réjouit Françoise Jolly. Sur le terrain, on retrouve aussi plusieurs ruches où s'activent une multitude d'abeilles. "Elles sont pollinisatrices et donc très importantes pour la biodiversité du territoire mais en plus, elles sont productrices d'un miel dont on connaît l'origine." Mais ce n'est pas tout... "Chaque année, on a la grande chance d'avoir un couple de cygnes qui revient nicher ici. Cela montre à nouveau la qualité du biotope sur le domaine."