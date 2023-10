Naxhelet: le nouveau chef veut une cuisine régressive avec des produits frais et ultra-locaux

Dans le secteur de la restauration, il peut y avoir des transferts étonnants. Jugez plutôt: au domaine de Naxhelet, à Wanze, en province de Liège, un nouveau chef de cuisine vient de prendre ses fonctions. Il vient de Bordeaux avec son savoir-faire, mais compte bien s'adapter aux produits locaux.

La confiance et la communication, les clés de la cuisine actuelle

François Durand, 33 ans, vient d'arriver dans ce restaurant gastronomique situé à Wanze, près de Huy. C'est un chasseur de têtes qui l'a trouvé. Il est arrivé de Bordeaux avec ses deux adjoints. "La confiance et la communication, c'est un peu la clé de la cuisine à l'heure actuelle" explique-t-il. "A l'époque, c'était très militaire. Aujourd'hui, on a cassé complètement les codes, on s'appelle par nos prénoms, on se tutoie, il n'y a plus vraiment de barrière. L'idée, c'est d'avoir une bonne ambiance, une bonne dynamique, que les cuisiniers soient contents de venir travailler le matin pour que ça se ressente justement dans l'assiette."

Une cuisine régressive

Le nouveau Chef veut mettre en avant une cuisine régressive: "La cuisine quand on était enfant, la cuisine qui nous évoque vraiment quelque chose, comme un repas de famille, un repas avec des copains ou un après-midi dans un bistrot, et j'ai envie qu'on retrouve dans notre cuisine ici ce côté un peu lèche-doigts, gourmand".

Les légumes poussent dans un potager de 3.000 mètres carrés situé à quelques mètres du restaurant, qui veut privilégier le circuit court et ses propres productions.

Regardez ci-dessus notre vidéo.