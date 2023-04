Nawell Madani : "Je suis autodidacte, c’est la débrouille"

Cette semaine Plan Cult accueille Nawell Madani qui vient nous parler de son dernier projet : le Nouvel Act.

L’humoriste et comédienne revient sur sa terre natale pour monter son premier comedy club. Un endroit unique en son genre à Bruxelles. Le Nouvel Act accueillera des performances de stand-up et de One (Wo) man show d’artistes confirmés comme de nouveaux talents. Quelques grands noms ont déjà foulé ses planches comme Paul Mirabel, Reda Siddiki ou Inno Jp. Ce n’est pas tout puisque le comedy club accueillera aussi des séances de coaching et des ateliers d’écriture. Un travail que Nawell Madani avait déjà lancé en 2018 avec Coach Me If You Can, un stage d’enseignement aux métiers artistiques.

Et vous n’aurez pas fini d’entendre le nom de Nawell Madani puisque l’humoriste est aussi à l’affiche de la série "Jusqu’ici tout va bien". La comédienne, déjà passée derrière la caméra pour un long métrage en 2017, revient cette fois avec une série aux accents comiques dont Nawell Madani a le secret. Dans "Jusqu’ici tout va bien", la co-créatrice et tête d’affiche place les femmes au centre. Elle aborde les difficultés des femmes racisées mais aussi l’importance des liens familiaux. Elle est à dévorer sans complexe.