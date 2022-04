Navigateurs Open source, alternatives avantageuses à Google et Apple ?

Les trois navigateurs open source les plus connus sont Mozilla Firefox, Chromium et Brave :

Mozilla Firefox

Apparu en 2002, Firefox est l’un des navigateurs les plus complets avec de nombreux paramètres de personnalisation. Il intègre la possibilité d’activer le blocage complet des publicités, un mode privé, une application pour prendre des captures d’écran et un lecteur de documents. De plus, l’utilisateur qui le souhaite peut installer des extensions pour améliorer son expérience utilisateur. Pour rappel, Firefox utilise le moteur de rendu Gecko, qui est un composant logiciel permettant d’afficher une page web.

Chromium

Chromium est un projet signé Google et possède la même interface que Google Chrome. Cependant, pas d’inquiétudes, même si le projet Chromium a été lancé par Google, ce dernier est resté ouvert et open source.

En bref, Chromium, c’est du Google Chrome avec quelques sacrifices, tels que la perte des mises à jour automatiques, d’Adobe Flash et de certains services Google.

Brave

Brave a vu le jour en 2016 et a été conçu par Brendan Eich, co-fondateur de Mozilla. Alors que Firefox utilise Gecko, Brave est basé sur Chromium et utilise le moteur de rendu Blink, tout comme Chromium et Google Chrome.

Ce navigateur met l’accent sur le blocage du suivi et des publicités. Grâce à sa conception basée sur Chromium, Brave est très intuitif pour les utilisateurs traditionnels de Google Chrome en plus d’avoir accès au très large éventail d’extensions Google.

Dans le futur, DuckDuckGo sur Mac va peut-être se glisser dans cette liste vue la notoriété déjà acquise par son moteur de recherche. Evidemment, d’autres navigateurs open source existent, tels que Waterfox, Basilisk, Vivaldi, Pale Moon, Dooble, etc. Toutefois, ces derniers sont moins populaires et utilisés par très peu d’internautes.