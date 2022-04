Naufrage du Moskva : "Où est mon fils ?", le cri des proches des marins face au silence russe

"Où est mon fils ?", crie une mère russe, désespérée. Où sont-ils, ces marins qui occupaient le Moskva avant qu’il ne sombre ? Les autorités russes assurent que l’équipage du croiseur, qui a coulé en Mer noire le jeudi 14 avril, a été évacué, et elles ne mentionnent aucune victime. Pourtant, un faisceau d’indices tend à démentir cette version.

Malgré la peur, des familles de soldats commencent à parler. Plusieurs d’entre elles ont posté des messages sur les réseaux sociaux, et ont ensuite été contactées par des médias russes indépendants (principalement), qui cherchent à établir les faits.

Environ 500 personnes devaient se trouver à bord. Les médias ont rapporté la mort de deux d’entre eux :

Vitaly Begiersky : Le site d’information Agentsvo (créé par d’anciens journalistes du média d’investigation Proekt, lui-même interdit depuis juillet 2021) a rapporté la mort de ce soldat. Selon la cousine de Vitaly Begiersky, contactée par Agentsvo, sa tante a reçu la nouvelle du ministère de la Défense russe, qu’elle a contactée après avoir eu vent du naufrage du navire. Une connaissance du marin a confirmé l’information.

Ivan Vakhrushev (41 ans) : Les journalistes de Scheme, une émission d’investigation du service ukrainien de Radio Liberty, sont entrés en contact avec une femme qui disait avoir perdu son mari, sur les réseaux sociaux. Elle a confirmé qu’il était mort suite au naufrage du croiseur.

Y a-t-il d’autres morts ? En l’absence de communication des Russes sur la question, il est impossible de chiffrer les pertes réelles. Le journal Novaya Gazeta, qui a dû cesser de publier en Russie, mais a récemment lancé une édition européenne, a récolté le témoignage d’une mère de soldat qui dit avoir parlé à son fils, survivant, après le naufrage.

"Environ 40 personnes sont mortes, dit cette femme, un certain nombre est porté disparu, et beaucoup sont blessés. Beaucoup d’entre eux ont perdu leurs membres, car il y a eu beaucoup d’explosions : lorsque les missiles ont frappé et lorsque les munitions ont explosé."

Le témoignage de son fils corrobore, au passage, la version ukrainienne selon laquelle le navire a été touché par des missiles ukrainiens (ce qui est contesté par la Russie). Novaya Gazeta indique ne pas avoir pu confirmer que le fils en question était bien à bord du Moskva, mais bien qu’il faisait partie de la marine russe, "ce qui nous donne des raisons de croire à son histoire".

Le site russe indépendant Meduza, citant "une source proche du commandement de la flotte de la Mer noire", évoque quant à lui 37 membres d’équipage tués, et une centaine de blessés.

Plusieurs parents rapportent par ailleurs que leur enfant a disparu :

Nikita Syromyasov (20 ans) : La mère de ce soldat a été contactée à la fois par la BBC (BBC News Russian), Meduza, et Novaya gazeta. Elle raconte sa quête désespérée d’informations. On finit, du côté du ministère de la Défense, par lui dire que son fils est sur la liste des personnes disparues. "Après un certain temps, je les ai rappelés, explique-t-elle à la BBC. ’Vous avez dit que tout l’équipage avait été évacué, comment comprendre que des personnes soient disparues ?’." Réponse : "Eh bien, cela signifie que tout le monde n’a pas été évacué". La mère de Nikita mentionne également 54 personnes secourues, et 200 personnes à l’hôpital de Simferopol

Yegor Shkrebets : Son père, Dmitry, a été l’un des premiers à signaler la disparition de son fils, le 17 avril. Les journalistes de Scheme ont pu confirmer qu’il était bien à bord du Moskva, en tant que cuisinier.

Dans un message posté sur les réseaux sociaux (voir la capture d’écran du message traduit ci-dessous), Dmitry alerte : "Il a été signalé que tout l’équipage avait été évacué. C’est un mensonge ! Mensonge flagrant et cynique !". "Je demande à tous ceux qui n’ont pas peur et qui ne sont pas indifférents, ajoute-t-il, de diffuser mon appel partout où vous en avez l’occasion afin que les bâtards n''étouffent' pas cette terrible tragédie. […] Et je consacrerai toute ma vie future à faire en sorte que la vérité gagne dans cette histoire. Un homme dont le fils a été enlevé d’une manière si ignoble n’a peur de rien !" "Bientôt, les gars supprimeront à nouveau ce message, copiez-le", ajoute-t-il encore. Selon Meduza, le message a effectivement disparu pendant un temps, avant de réapparaître.