Naufrage de migrants en Méditerranée : la Grèce avait refusé l’aide de Frontex

Le drame aurait-il pu être évité ? Il y a deux semaines, des centaines de migrants se sont noyés en Méditerranée, au large de la Grèce. Des zones d’ombre subsistent toujours sur le déroulement précis de ce qui est l’une des pires tragédies de la migration ces dernières années. Le naufrage a fait des centaines de morts.

On apprend aujourd’hui que la Grèce a refusé, quelques heures avant le naufrage, une offre d’assistance aérienne de l’agence européenne des frontières Frontex. C’est un avion de surveillance de Frontex qui avait le premier repéré le bateau avec un grand nombre de migrants à bord. C’était à 9h47 GMT, le mardi 13 juin.

Pas de réponse

"Frontex a offert un soutien aérien supplémentaire aux autorités grecques le 13 juin mais n’a reçu aucune réponse", a affirmé l’agence européenne à l’AFP. "L’avion a surveillé le bateau de pêche pendant 10 minutes avant d’être obligé de retourner à la base pour faire le plein", indique Frontex.

Que s’est-il passé ensuite ? Les autorités grecques assurent que les garde-côtes grecs ont contacté le navire à plusieurs reprises pour les secourir, mais que sa réponse a toujours été négative. Les interlocuteurs à bord auraient répété qu’ils souhaitaient naviguer vers l’Italie ("No help, go Italy"). Le navire était parti de Tobrouk, dans l’est de la Libye, et se trouvait à environ 90 km des côtes grecques.

Les garde-côtes se sont néanmoins approchés et ne pouvaient donc pas ignorer la situation à bord. Ils ont diffusé une photo du chalutier bleu, manifestement en mauvais état et surchargé de passagers. Ils ont jeté un cordage au bateau pour le stabiliser, mais les passagers auraient refusé l’aide. Selon la police portuaire, on ne peut pas "remorquer un bateau avec un si grand nombre de gens à bord par la force, il faut qu’ils coopèrent".

Selon le droit maritime international, les autorités grecques auraient dû coordonner plus tôt cette opération de sauvetage

Une affirmation contestée par des experts et des ONG. "Selon le droit maritime international, les autorités grecques auraient dû coordonner plus tôt cette opération de sauvetage, dès lors que Frontex avait repéré ce bateau en détresse", a estimé Vincent Cochetel, envoyé spécial du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés pour la Méditerranée centrale et occidentale.

De plus, une ONG d’aide aux migrants en détresse, Alarm phone, dit avoir reçu un appel de détresse du chalutier en milieu de journée, et avoir informé les autorités grecques que la situation à bord était critique.

Le navire disparaît en quelques minutes

Le chalutier a notifié une panne de moteur à 22h40 GMT. Le patrouilleur grec qui se trouvait à proximité s’est approché. Mais il a signalé que le bateau avait chaviré et coulé en 15 minutes. Des opérations de secours ont été organisées, mais n’ont pu sauver qu’une partie des passagers.

Le patron de Frontex, Hans Leitjens, s’est rendu quelques jours après le drame dans le port grec de Kalamata pour chercher à "mieux comprendre ce qui s’est passé car Frontex a joué un rôle" dans le déroulement du naufrage.

Contradictions

Les données de géolocalisation des différents bâtiments présents dans la zone le 13 juin apportent des informations différentes de la version officielle. Selon une enquête de la BBC, ces données montrent que, dans l’après-midi, deux navires se sont approchés du chalutier. Leurs propriétaires ont expliqué avoir livré de la nourriture et de l’eau aux passagers, à la demande des garde-côtes.

L’analyse fait apparaître que le bâtiment chargé de migrants est resté immobilisé au moins deux heures avant de couler. Selon la version officielle pourtant, le chalutier a poursuivi sa route vers l’Italie jusqu’à 22h40. Il a ensuite rapidement coulé, vers 23 heures.

Enquête

Les autorités grecques ont ouvert un dossier judiciaire, mais les Nations unies et des ONG demandent une enquête indépendante pour faire la lumière sur les circonstances précises du naufrage. La justice grecque a inculpé neuf Égyptiens soupçonnés d’être impliqués dans l’organisation du voyage. Ils encourent une peine de prison à vie pour trafic illégal d’êtres humains. Au Pakistan, les autorités disent avoir arrêté 16 trafiquants d’êtres humains soupçonnés d’être également liés au drame qui s’est déroulé en mer Ionienne. Des médias estiment qu’il pouvait y avoir plus de 300 Pakistanais à bord de l’embarcation.

Les gouvernements et la Commission européenne réagissent traditionnellement aux naufrages de migrants en Méditerranée en mettant en cause les passeurs. Le président du Conseil Charles Michel a une nouvel fois dénoncé le "business sans scrupule des trafiquants". Des ONG de défense des droits des migrants estiment de leur côté que "ces noyades relèvent d’un choix politique", comme l’a souligné Els Hertogen, la directrice de 11.11.11.

Un bilan à jamais inconnu

La Grèce est accusée depuis des années de refouler les migrants qui s’approchent de ses côtes ou franchissent ses frontières. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, qui vient d’être reconduit pour un nouveau mandat, a verrouillé les frontières du pays pour lutter contre ce qu’il appelle l'"invasion" de migrants depuis la Turquie.

"Il est clair que l’approche actuelle de la Méditerranée ne fonctionne pas", ont dénoncé de concert deux agences des Nations unies, le HCR et l’OIM. "Année après année, elle continue d’être la route migratoire la plus dangereuse au monde, avec le taux de mortalité le plus élevé."

Le bilan exact de la catastrophe du 13 juin 2023 ne sera probablement jamais établi, le nombre de passagers montés à bord de ce chalutier vétuste étant inconnu. Les estimations varient de 400 à 750 personnes présentes à bord. Les femmes et les enfants se trouvaient dans la cale. Personne ne portait de gilet de sauvetage. Seuls 104 survivants ont pu être sauvés de la mer, des hommes uniquement, syriens, égyptiens, pakistanais et palestiniens. 82 corps ont été retrouvés.