Naufrage de migrants en Italie : le pape appelle à arrêter les passeurs "qu'ils ne puissent plus disposer de la vie de tant d'innocents"

Le pape François a appelé dimanche à stopper le trafic meurtrier des passeurs de migrants, une semaine après le naufrage d'une embarcation qui a coûté la vie à au moins 70 personnes dans le sud de l'Italie.

"Que les trafiquants d'êtres humains soient arrêtés, qu'ils ne puissent plus disposer de la vie de tant d'innocents", a exhorté le jésuite argentin, fervent défenseur des réfugiés, à la fin de la prière dominicale de l'Angélus. "Que ces voyages d'espoir ne se transforment plus jamais en voyages de la mort, et que les eaux claires de la Méditerranée ne soient plus ensanglantées par des incidents aussi dramatiques", a ajouté le pape de 86 ans.