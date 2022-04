Naufrage d’un bateau touristique au Japon : l’épave a été retrouvée à 100 mètres de profondeur

Le bateau de tourisme porté disparu depuis samedi après un naufrage dans les eaux au nord du Japon a été retrouvé vendredi près de l’île de Hokkaido, rapporte l’agence de presse japonaise Kyodo. Le Kazu 1 se trouverait à une profondeur d’environ 100 mètres. Jusqu’à présent, les corps de 14 des 26 personnes qui se trouvaient à son bord ont été retrouvés.

Le bateau avait pris la mer samedi matin malgré une météo qui s’annonçait mauvaise. Il se trouvait au large de la péninsule de Shiretoko, au nord-est de Hokkaido, lorsque le capitaine a signalé que le Kazu 1 gîtait et menaçait de couler. Plus aucun contact radio n’a été établi après cela. Vingt-quatre touristes et deux membres d’équipage se trouvaient à bord. Douze personnes sont toujours portées disparues.

Selon Kyodo, les garde-frontières russes ont signalé mercredi aux garde-côtes japonais une personne en gilet de sauvetage dérivant près de Hokkaido. Aucune opération de sauvetage n’a cependant pu être entreprise en raison des mauvaises conditions météorologiques et celle-ci a été perdue de vue.