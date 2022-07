Naufrage d'un bateau de migrants en 2014 : la Grèce condamnée par la CEDH

La Grèce a été condamnée jeudi par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) pour le naufrage en 2014 en mer Egée d'une embarcation transportant une trentaine de migrants, dont onze avaient perdu la vie.

Les autorités grecques "n'ont pas mené une enquête approfondie et effective permettant de faire la lumière sur les circonstances du naufrage", souligne dans un communiqué la Cour qui a également relevé "des défaillances dans la procédure".

Selon la Cour, qui a son siège à Strasbourg, les autorités grecques n'ont pas non plus "fait tout ce que l'on pourrait raisonnablement attendre d'elles pour offrir aux requérants et à leurs proches le niveau de protection requis par l'article 2 de la Convention" européenne des droits de l'homme, qui protège "le droit à la vie".