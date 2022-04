Naufrage au Japon : neuf personnes retrouvées, leur état de santé encore inconnu

Quatre premières personnes ont été retrouvées dimanche à l'aube après le naufrage samedi d'un bateau de tourisme dans le nord du Japon, mais leur état de santé était encore inconnu et 22 autres personnes étaient toujours portées disparues.

Les quatre personnes localisées après 05H00 du matin heure japonaise (samedi 22H00 HB) "sont transportées pour une prise en charge médicale", a déclaré à l'AFP un porte-parole des garde-côtes, sans pouvoir donner plus de précisions dans l'immédiat.

Trois d'entre elles ont été repêchées en mer et la quatrième a été retrouvée dans une zone rocheuse sur la côte, selon la chaîne de télévision publique japonaise NHK. Toutes étaient inconscientes, selon la même source.

Cinq autres personnes ont ensuite été découvertes plus tard dans la matinée, selon un communiqué des garde-côtes qui ne fait pas non plus mention de leur état de santé.