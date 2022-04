"Nature Sessions", des concerts intimistes sur un rooftop niché en pleine nature à Durbuy

Qui a dit que les dimanches soir devaient forcément être ennuyeux et déprimants ? Depuis son superbe rooftop niché en pleine nature, le studio "Durbuy Music" proposera chaque dimanche soir de l’été des sessions Live sur la terrasse de son studio, situé au cœur d’un site naturel magnifique.

La programmation des "Nature Sessions" vient d’être révélée et elle est à nouveau composée de petites pépites belges : Léo Nocta, Coline et Toitoine, Ana Diaz, Stace, Condore… Vous allez une fois de plus en prendre plein les oreilles et plein les yeux !

Chaque spectateur recevra pour l’occasion, un casque sans fil pour vivre l’ambiance intime du concert sans pour autant déranger la nature environnante explique les organisateurs Manou Le Baeten et Domian Cnokaert : "Concert rime souvent avec décibels et nous sommes soucieux de garantir le respect du site naturel classé " Natura 2000 " qui entoure notre complexe. Durbuy Music proposera aux spectateurs d’assister aux concerts grâce à des casques sans fil. Equipé de ce dispositif, le public bénéficiera d’un concert très intime où la musique bercera directement ses oreilles, sans déranger celles de nos amis les castors !"