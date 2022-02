Nature : Le hibou grand-duc arrive dans nos villes

Un hibou grand-duc a été observé dans une grande ville en Flandre. C'est d'autant plus étonnant qu'il s'agit d'un oiseau qui vit en milieu forestier ? Il s'agit plutôt d'une bonne nouvelle. Les explications de Thomas Jean.

Il faut savoir qu’il s’agit du plus grand rapace nocturne d’Europe, disposant d’une envergure pouvant aller de 1m60 à 1m90. Concrètement, ses ailes sont aussi grandes que vous et moi !

Vers la moitié du 20ème siècle, il avait totalement disparu du royaume mais grâce à un vaste programme de réintroduction, il est réapparu en Wallonie dans les années 80 et a progressivement recolonisé le territoire belge.

Aujourd’hui, on trouve un couple de grand-duc dans quasiment chacune des carrières wallonnes, dans plusieurs bois et falaises offrant des sites potentiels de nidification. Ceci explique en partie la progression de l’espèce vers le nord du pays puisque les nouvelles générations cherchent de nouveaux sites où se reproduire et s’installer. Mais pour répondre à votre question, il n’est pas rare qu’un couple de grand-duc s’installe en pleine ville.

Les cas similaires sont nombreux à travers le monde, notamment en Amérique du Nord et même en Belgique ! Une femelle avait installé son nid sur le balcon d’un habitant du centre-ville de Geel. Ce dernier pouvait observer les juvéniles grandir directement depuis son salon !