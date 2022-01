Nature & Aventure dans les fabuleux décors du Vercors

C’est au moment de la tonte des moutons que l’équipe de Grandeur Nature s’est rendue sur place, à La Ferme du Grand Veymont ! Mais n’est-ce pas un peu bizarre de tondre ses moutons en plein hiver ? Anne-Laure, l’éleveuse, nous en dit plus : " Une fois par an, on fait la beauté des brebis. Ce n’est pas par hasard ! D’une part les brebis restent dans leur bergerie tout l’hiver pour ne pas avoir froid et d’autre part, la tonte favorise la lactation pour mieux nourrir les agneaux qui viennent de naître ".

On fait d’une tonte, plusieurs produits : du fil, du tissu de feutre et le reste est utilisé pour faire de l’engrais naturel. A cela, ajoutons tous leurs bons produits au lait de brebis comme du blanc battu et un cœur à l’ail des ours, bref du local et artisanal.