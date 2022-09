Naturâne : les bienfaits du lait d’ânesse

Aujourd’hui, Pascal produit des cosmétiques à base de lait d’ânesse. Très bon contre les problèmes d’eczéma, de psoriasis ou la peau sèche. Il produit également le premier lait bio à boire de Wallonie – il est certifié BIO depuis le 1er janvier 2022. " Des gens viennent de loin le chercher. Ce n’est pas rare de voir venir des Bruxellois jusque chez nous. Le lait d’ânesse est riche en vitamines, il renforce la flore intestinale, purge le foie et renforce les défenses immunitaires. Ces personnes sont conseillés par leur médecin et viennent chercher une cure avant un traitement important par exemple. Certains bébé, allergiques au lait de vache, peuvent également en consommer pendant quelques semaines car le lait d’ânesse est le plus prochain du lait maternel. "