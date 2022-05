''Naturally'' le plus célèbre des albums de JJ Cale

Le tout premier album du musicien américain est sorti le 25 octobre 1971 sur le label Shelter Records.

''Naturally'' est produit par Audie Ashworth qui suite au succès du morceau de JJ Cale "After Midnight", enregistré par Clapton en 1970, l’a encouragé à publier un album complet afin de capitaliser le succès rencontré par le leader des Yardbirds et de Cream. Six jours de studio étalés sur presque un an et un 33tours qui bouleversera la vie de cet auteur-compositeur guitariste hors normes, qui jusque-là, n’arrivait pas à vraiment se faire entendre. Le succès de "Crazy Mama","After Midnight", "Bringing it Back", "Call Me the Breeze" (plus tard enregistré par Lynyrd Skynyrd) ou encore "Clyde", lance sa carrière d’enregistrements solo, qui s’est poursuivie jusqu’à sa mort en 2013.