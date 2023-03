Dans sa petite entreprise, créée en octobre dernier, Joëlle Labilloy propose donc des produits exclusivement naturels : des produits d’entretien, des sels de bain et des bougies. Les bougies sont faites avec de la cire de soja et décorées de fleurs séchées, pommes de pin, etc. Bref, tout ce qu’on trouve dans la nature. Elles ne sont pas parfumées car les parfums normalement mis dans les bougies sont chimiques.