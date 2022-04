Nations-Unies : les cinq membres permanents du Conseil de sécurité devront justifier tout veto

L’Assemblée générale de l’Onu a adopté mardi par consensus une résolution obligeant les cinq membres permanents du Conseil de sécurité à justifier leur recours au veto. Cette réforme rare, relancée par la guerre en Ukraine, a été saluée par des applaudissements.

Ciblant directement les États-Unis, la Chine, la Russie, la France et le Royaume-Uni, seuls détenteurs du veto, la mesure initiée par le Liechtenstein a vocation à leur "faire payer un prix politique plus élevé" lorsqu’ils y auront recours, résume un ambassadeur d’un pays n’en disposant pas et demandant à garder l’anonymat.

Avancée pour la première fois il y a deux ans et demi, la réforme prévoit une convocation de l’Assemblée générale "dans les dix jours ouvrables suivant l’opposition d’un ou plusieurs membres permanents du Conseil de sécurité, pour tenir un débat sur la situation dans laquelle le veto a été exprimé".

Près d’une centaine de pays avaient rejoint le Liechtenstein pour co-parrainer ce texte, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, ainsi que l’ensemble des pays membres de l’Union européenne. La Russie et la Chine ne se sont pas jointes aux parrains du texte. Il va "diviser" encore davantage l’ONU, avait pesté un diplomate russe s’exprimant sous couvert d’anonymat.

Ni le Brésil, qui a rappelé mardi que le veto peut être utile pour garantir la paix, ni l’Inde, deux postulants potentiels à une position permanente au Conseil, n’étaient dans la liste des co-parrains.

Ce texte n’est toutefois pas contraignant et rien n’oblige un pays ayant utilisé son veto de venir l’expliquer devant l’Assemblée générale.