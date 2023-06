Nations League : une finale alléchante entre la Croatie et l'Espagne (Direct commenté 20h45)

De cette rencontre jouée à Copenhague il y a un peu moins de deux ans il ne reste côté espagnol que trois titulaires (Unai Simon, Alvaro Morata et Aymeric Laporte) et trois remplaçants.

La Croatie, elle, a conservé cinq titulaires et huit remplaçants, avec notamment son formidable trio du milieu Luka Modric, Mateo Kovacic et Marcelo Brozovic. On peut même compter six piliers, seul le Covid-19 ayant empêché Ivan Perisic de jouer ce match.

"Le cœur de notre équipe joue ensemble depuis dix ans", complète ce dernier, "nous avons plus d'expérience, eux ont une équipe en train d'intégrer des jeunes, mais personne ne peut se dire favori face à l'Espagne."

"Ce groupe a joué tant de match ensemble", prévient de la Fuente, qui voit "une équipe d'un niveau très élevé, avec des joueurs de grande expérience, qui viennent de jouer deux demi-finales de Coupe du monde (finale en 2018, NDLR) et maintenant en finale de Ligue des Nations."

"Nous avons montré encore une fois que nous étions un bastion du football, nous avons de la qualité et du caractère", savoure Zlatko Dalic.

"Maintenant nous devons rester calmes et intelligents, ne pas nous jeter vers cet or. C'est mon plus grand souhait : bronze (Mondial 2022), argent (Mondial 2018) et or...", rêve le sélectionneur croate.

Ce serait la consécration aussi pour le capitaine Luka Modric, qui n'a pas encore annoncé s'il continuait à jouer pour la sélection.

Si la Croatie rêve d'un premier titre, l'Espagne veut "retrouver la place qui (lui) correspond", explique de la Fuente. Le souvenir est encore frais de l'époque où la Roja dominait le monde, remportant coup sur coup les Euros 2008 et 2012 et le Mondial 2010.