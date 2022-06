Nations League : Le trou dans la pelouse est réparé, Autriche-France aura bien lieu

L’explication de la formation d’un tel trou réside "probablement dans une augmentation significative du niveau des eaux souterraines du Danube voisin, causée par les fortes pluies observées dans la nuit de dimanche à lundi", a précisé une porte-parole de la Fédération. "Les eaux ont exercé une pression vers le haut sur la pelouse, ce qui a causé la formation d’une cavité, débouchant sur un trou."

La fédération a également annoncé que 1.000 mètres carrés de pelouse seraient fournis par les services du stade "dans l’hypothèse où la couche supérieure du gazon devait être changée rapidement" si de nouveaux trous étaient détectés. "La couche inférieure a de son côté été densifiée" à l’aide d’une machine à rouleaux, ajoute-t-elle également.

Lundi soir, l’Autriche a aussi été confrontée à une panne électrique majeure dans son stade, retardant le coup d’envoi d’une heure et demie. "La panne a affecté les quartiers voisins de Vienne et a été causée par des lignes électriques défectueuses. Les techniciens assurent que les fortes pluies de dimanche ont causé ce problème", a affirmé la fédération autrichienne à l’AFP. De la pluie est encore annoncée sur Vienne pour les journées de jeudi et vendredi.

Stade de la finale de l’Euro 2008, le Ernst-Happel Stadion sera à guichets fermés pour l’accueil des champions du monde français, avec jusqu’à 44.800 spectateurs attendus lors de cette rencontre comptant pour la 3e journée de Ligue des nations.