Nationalité : les nouveaux Belges sont majoritairement Marocains

En 1988, une première conseillère communale d’origine marocaine est élue à Anvers au moment même où le Vlaams Belang, parti d’extrême droite, réalise une percée spectaculaire. L’Islam devient un sujet politique. Après 1989 et jusqu’en 2001, les problèmes deviennent publics. Les attentats du 11 septembre 2001 constituent une première rupture et les questions de sécurité et de loyauté sont posées. "La radicalisation d’une partie de la population musulmane entraîne une relecture de la présence marocaine en Belgique", analyse Hassan Bousetta.

Mais, selon le chercheur liégeois, on peut considérer que ce sont les printemps arabes qui marquent véritablement la césure. Le soulèvement de la population syrienne en février 2011 et son écrasement par le régime de Bachar El Assad sans réaction occidentale provoquent une radicalisation des plus jeunes. Les premiers départs pour la Syrie commencent déjà en 2011 et 2012. Et puis, il y a les attentats de Paris du 13 novembre 2015 et ceux de Bruxelles le 22 mars 2016. Les auteurs sont des Belgo-marocains.