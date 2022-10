National Geographic a trouvé les meilleures destinations pour un voyage inclusif.

Parmi les autres contrées jouant la carte de l'éco-tourisme et de l'inclusion, la chaîne de télévision cite aussi le Ghana. On se souvient qu'avant la pandémie, le président ghanéen Nana Akufo-Addo avait appelé les voyageurs d'origine africaine à venir visiter le continent noir pour découvrir leurs racines.

Outre-Atlantique, deux destinations s'inscrivent dans le dynamisme du voyage inclusif : la ville de Milwaukee, dans le Wisconsin (Etats-unis) en raison de la transformation de quartiers traditionnels dont un centre artistique et culturel dédié à l'art afro-américain, et l'Alberta, une province du Canada où des randonnées dans les montagnes rocheuses permettent de partir à la découverte de l'histoire et des coutumes des premiers peuples autochtones.